Exatlón: Aidee Hernández dedica emotivo mensaje a Alely tras eliminación.

La salida de Alely Hernández de Exatlón generó todo tipo de reacciones entre el público mexicano, ya que nadie esperó la pronta eliminación de la esgrimista.

Tres mujeres pelearon por su estadía en Exatlón

La atleta mexicana se batió en un intenso duelo contra Dulce y Nataly, quienes libraron el duelo de eliminación con mucho éxito.

Tras una cardíaca batalla, la tapatía fue eliminada por su compañera Dulce, quien se dijo satisfecha con su buen resultado en la máxima prueba de Exatlón.

Antes de marcharse, Alely confesó que se sentía agotada mentalmente y su eliminación llegó en el momento correcto.

Millones de fanáticos y atletas de Exatlón mandaron sus mejores deseos para la integrante de Guardianes, equipo donde se integró con mucho éxito.

Alely Hernández se marchó de las tierras más exigentes de la pantalla chica, pero se dijo lista para realizar un buen desempeño en los Juegos Olímpicos París 2024.

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Aidee Hernández manda emotivo mensaje a su hermana Alely

Alely Hernández partió de Exatlón: Guardianes vs Conquistadores entre el aplauso emocionado de sus compañeros. Aidee, hermana de la esgrimista, también se manifestó en Instagram con un conmovedor mensaje.

“Yo sé de tus sueños y aspiraciones que tienes aquí afuera. Dios tiene cosas grandes para ti. Naciste para brillar, hermana”, expresó la ganadora de la segunda temporada de Exatlón.

Además, Aidee confesó que su querida hermana se marchó en el momendo adecuado.

“Y yo sé que estás en paz, eso vale más que nada en la vida, te amo. Te esperamos aquí muy emocionados”, escribió la atleta en sus historias de Instagram.

Recordemos que Alely Hernández ya había hecho su debut en Exatlón desde la segunda temporada, donde se unió al equipo de Famosos.

La esgrimista tuvo un gran desempeño, ya que enfrentó a leyendas como Evelyn Guijarro, Natali Brito, Carmelita Correa, Zudikey Rodríguez y otras más.

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