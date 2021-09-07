Exatlón: ‘El Loco’ Arreola cuenta la triste historia de su vida.

Exatlón México cada día nos sorprende, y es que, en esta ocasión, los participantes le dieron la bienvenida a un nuevo competidor de Conquistadores, Ricardo El loco Arreola, deportista de artes marciales mixtas que se integró a los circuitos más desafiantes como reemplazo de Fernando Stalla, quien abandonó la competencia tras sufrir una lesión.

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El integrante arribó a las playas de República Dominicana el pasado martes, cuando la formación roja también aplaudió la entrada de Antonio González, basquetbolista que se unió al cuadro ante la baja de Mario Orozco.

El primer refuerzo del conjunto azul tiene 41 años y es originario de Nuevo León, estado donde creció y llevó a cabo un gran número de actividades deportivas que practicó al sentirse solo, pues confesó que desde muy joven sufrió el distanciamiento de sus padres.

La historia de Ricardo Arreola

El experto en combate abrió su corazón y detalló que cuando era niño vivió su infancia en soledad, ya que su padre, al ser arquitecto, permaneció mucho tiempo fuera de casa, mientras que su mamá tampoco tuvo oportunidad de estar con él puesto que trabajaba y al mismo tiempo estudiaba.

A la edad de 17 años, el atleta sufrió uno de los golpes más fuertes de su juventud, y esto ocurrió cuando su madre falleció a causa de un tumor que le fue diagnosticado en la cabeza.

Fue muy gacho porque a mí me tocó ver cómo se deterioraba la salud de mi mamá, yo tenía que ayudarle a comer y al ser un morro el mundo se te cierra… creo que agarré un coraje a la vida bien gacho

Además, El loco mencionó que le pareció injusta la manera en que vivió esa época y comenzó a trabajar con tal de no permanecer más tiempo en casa. Sin embargo, no tuvo tanta suerte, pues su papá lo corrió de su casa cuando se juntó con otra mujer.

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Posteriormente, el competidor de Conquistadores mencionó que a partir de ese momento laboró en distintas áreas y se adentró al mundo del deporte, actividades donde encontró mayor paz y encaminó su formación profesional hasta convertirse en un experto en su disciplina.

