ÚLTIMA HORA: Daniela Parra es la decimocuarta ELIMINADA de MasterChef 24/7

La cocina más famosa de México pone al límite la participación de cada cocinero que se presentará hoy en el Domingo de Eliminación pues uno de ellos tendrá que abandonar el relity culinario, sin embargo, a pocas semanas de llegar a la Final ninguno de ellos quiere despedirse de sus compañeros por lo que su sazón y estrategía tendrán que salir a flote para asegurar su estancia y llevarse lo 2 millones de pesos.

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¿Quién es el decimocuarto eliminado de MasterChef 24/7?

En el último reto de eliminacón de este domingo donde se enfrentaron los participantes con Delantal Negro: Ixdir, Antrax, Ramahá, Julio y Daniela Parra se trató sobre que tenían que realizar un platillo de excompañeros que les costó la salida de MasterChef 24/7, al ser ganadora del Pin del Chef, Ixdit fue la encargada de repartir los platillos y decidió darle a Daniela Parra los ingredientes que ocupó la última vez Nora, sin embargo, la participante no pudo mejorar el platillo y se convirtió en la eliminada de esta noche.

¿Dónde ver MasterChef 24/7?

Para que no te pierdas ningún minuto de MasterChef 24/7 y sobre todo de esos días de eliminación como hoy o los de entre semana donde se juega el Pin del Chef, la capitanía, la Batalla por Equipos, los Jueves de Delantales Negros y los viernes de salvación piedes seguirlo a tráves de la programación de Azteca Uno, la cual es de lunes a viernes de 8:30 pm a 10:30 pm, mientras que los domingos es de 8:00 pm a 11:00 pm.

Asimismo, puedes seguir el sitio web de Azteca Uno dando click aqu í o la app de Tv Azteca en Vivo, por otro lado también puedes seguir la transmisión del 24/7, preshow y postshow a través de streaming: Disney+, aquí puedes acceder al feed directo de las cámaras de la casa, dormitorios y la cocina.