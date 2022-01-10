Exatlón: Daniela es la eliminada semanas antes de la Gran Final.

El final de la quinta temporada de Exatlón se acerca más, por eso ninguno de los atletas quiere dejar pasar la oportunidad de demostrar sus capacidades y salen a entregarlo todo en cada uno de los circuitos del reality.

Las últimas semanas han sido sumamente complicadas para los Guardianes, quienes no han pasado por su mejor nivel de competencia, por lo que han despedido a varios atletas, aunque el viernes lograron dar un golpe de autoridad y festejaron la salida de Yusef de los Conquistadores.

Te puede interesar: Macky González confirma su participación para Exatlón: ALL STAR.

El Duelo por la Supervivencia que lo define todo

Con las nuevas reglas de dos eliminados por semana, este domingo vivimos otro emocionante Duelo por la Supervivencia, ya que ninguno de los dos equipos logró imponerse y mandaron a tres atletas al gran examen de Exatlón.

El primer triunfo fue para los Guardianes, quienes no tuvieron mayor dificultad en imponerse a los Conquistadores; sin embargo, las cosas cambiaron para el segundo enfrentamiento, ya que los azules respondieron de forma contundente y lograron el triunfo, asegurando un Duelo de Eliminación cruzado.

El tercer duelo fue solamente a cinco puntos, donde nuevamente los Conquistadores se impusieron, con lo que dos atletas de Guardianes fueron al Duelo de Eliminación y solamente una mujer de las azules.

Las elegidas al Duelo de Eliminación

Al ser tres las atletas sentenciadas al Duelo de Eliminación, las dos de menor rendimiento a lo largo de la semana fueron las primeras seleccionadas, por el lado de los Conquistadores fue Mariana y por parte de los Guardines la elegida fue Daniela.

El equipo rojo decidió su segunda elegida por medio de la votación del equipo, quienes de forma unánime seleccionaron a Paulina.

La aventura terminó para la joven futbolista

El primer enfrentamiento fue a tres vidas entre Daniela y Paulina, quien logró imponerse con un marcador de 3-2, por lo que aseguró su salvación.

En el segundo duelo a cinco puntos, Daniela tomó una importante ventaja dejando con una sola vida a Mariana.

Los Conquistadores le dieron una vida extra a Mariana con el intercambio de una medalla. Ese extra de motivación y de confianza por parte de su equipo le fue suficiente a Mariana para imponerse y eliminar a Daniela.

También te puede interesar: Exatlón: Yusef es eliminado el día de su cumpleaños.

