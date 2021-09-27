Exatlón: Ximena Duggan muestra su talento oculto. (VIDEO)

Ximena Duggan se convirtió en una de las mujeres favoritas de la quinta temporada de Exatlón: Guardianes vs Conquistadores, donde presumió su fuerza y buena puntería desde el primer día como atleta del equipo azul.

La también conocida como Duggy Drummer se ganó el corazón de los fanáticos, quienes confían en que llegará a la Gran Final de nuestro reality show más exigente del planeta.

Duggan tiene 27 años, es originaria de Guadalajara y su deporte es el parkour, mismo que aprendió de la mano de Mau Wow, leyenda de Exatlón.

Ximena también tiene una gran pasión por la música, ya que es baterista de una banda compuesta solo por mujeres. Por si fuera poco, la tapatía esconde otro talento oculto que te contamos a continuación.

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¿Cuál es el talento oculto de Ximena Duggan?

Fue en el juego por la supervivencia, donde Ximena Duggan aprovechó para mostrar sus dotes con los malabares.

La atleta del equipo azul se robó las cámaras tras tomar algunas tapitas de botella y aventarlas al aire.

Como toda una experta en las artes circenses, la practicante de parkour dominó las tapitas en el aire como una experta y dejó ver su gran coordinación.

“Una chica muy talentosa”, “Muy agradable”, “¿Cómo la contrato para un show?”, “Se nota que es muy talentosa”, “¿Hay algo que no haga bien?”, fueron algunos comentarios por parte de los fanáticos asombrados por los talentos de Duggy Drummer.

En este juego de la supervivencia, Ximena Duggan no enfrentó ningún riesgo; sin embargo, su querida amiga Yareli Arguijo se convirtió en la eliminada de la semana seis tras perder contra su rival Dulce del equipo rojo.

Las tierras de Exatlón: Guardianes vs Conquistadores reclaman a un nuevo atleta, y esta semana, ambos equipos se batirán en imperdibles duelos a las 7:30 de la noche por la señal de Azteca UNO.

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