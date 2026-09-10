Poner vinagre en las ruedas del coche: quiénes lo recomiendan y para qué sirve

El lavado del coche es una de las tareas que más suelen hacer las personas, y más en épocas de muchas lluvias donde se ensucia constantemente y esto hace que tengamos que limpiarlo con frecuencia. Es fundamental mantenerlo limpio para garantizar un buen andar y hay ciertas partes que no se deben obviar y deben limpiarse correctamente, como son las ruedas y hay algo que están haciendo muchas personas que es colocar vinagre sobre ellas, por lo que te comentaremos para qué sirve y quiénes pueden usarla.

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Antes de salir con el coche, muchas personas se fijan que todo se encuentre en óptimas condiciones para tener un buen funcionamiento, y entre ello, hay que mencionar el estado de los neumáticos, por lo que proceden a comprobar que estén bien de aire y no estén desinflados o tengan alguna pinchadura. Otros, en cambio, aplican ciertos productos que generará mayor seguridad en el carro.

Ala hora de lavar el coche, hay personas que al finalizar colocan brillagoma en los neumáticos para que brillen mucho más, pero otros deciden acudir a un truco más casero y que tiene que ver con aplicar vinagre sobre ellos. Esto se ha convertido en algo viral debido al olor intenso que emana este ingrediente de cocina y que tiene sus grandes beneficios.

Por qué debes colocar vinagre en el coche del auto

El motivo por el cual deberías colocar vinagre en los neumáticos del coche es porque se podrá crear una barrera olfativa temporal frente a algunos animales que pueden acercarse al vehículo, pero la eficacia de este truco radica de acuerdo al entorno y a la especie. Hay quienes aplican este producto directamente sobre la superficie.

En qué radica el éxito de este truco

La eficacia de este truco radica en que el vinagre desprenderá un fuerte olor que es desagradable para muchas especies y es desde ahí que surge la idea de aplicarlo sobre los neumáticos del carro. Y en cuanto a porqué mantiene alejado a algunos animales, debemos destacar que los repelentes olfativos usan sustancias desagradables para modificar el comportamiento de un animal; el efecto dependerá de la especie de cada animal, la concentración del olor, entre otros.