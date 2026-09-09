Desinfecta y elimina malos olores de tu esponja de baño; cuida tu piel con este consejo

La higiene es algo que muchas personas cuidan de maneras muy puntuales y otros hasta de formas obsesivas. Sin embargo, siempre hay detalles que se pueden escapar de los hábitos y pensamientos de cuidado de cada uno. Por eso aquí se te informa de una manera sencilla para desinfectar tu esponja de baño, que tiene contacto constante con tu piel. Entonces, para evitar problemas, puedes aplicar este consejo.

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¿Qué ingredientes usarás para limpiar tu esponja de baño?

Dado que una esponja de baño regularmente es porosa para lograr una limpieza del cuerpo de manera efectiva, esto provoca que el agua y restos de jabón se tarden mucho en salir de allí. Y es que el espacio húmedo en el que se dejan reposando no ayuda en una resolución de estos aspectos. Por eso, además de cambiar cada mes este utensilio, puedes desinfectarlo semanalmente con agua, limón y sal.

Si tu esponja ya huele mal, lo ideal es que la cambies y más si llevas varias semanas con ella. Pero si quieres evitar hongos y bacterias que de manera normal se adhieren, debes acudir primero al ácido cítrico del limón, mismo que funciona como un gran elemento antibacteriano y blanqueador natural. Eso significa que sirve para cortar grasa corporal y eliminar olores de manera inmediata.

Mientras tanto, la sal es un conservante y astringente natural, logrando una combinación con el limón que sirve para que las fibras de tu esponja de baño no se desgasten rápido. Y así, mantendrás tu esponja de baño en buenas condiciones hasta que sea el tiempo de su cambio mensual.

¿Cómo desinfectar tu esponja de baño de manera sencilla?

El primer paso que deberás aplicar es lavar tu esponja con abundante agua tibia, esto con la intención de remover el exceso de gel o jabón de baño que se pudo acumular.

Listo el primer paso, buscarás un recipiente donde exprimirás un limón fresco, espacio donde agregarás dos cucharadas de sal y una taza de agua caliente que cubra perfectamente tu esponja

Y es que el siguiente aspecto requiere que sumerjas tu esponja de baño en la solución, pero totalmente cubierta por la mezcla para dejar reposando 20 minutos

Después de esto sigue un enjuague con agua fría abundante que quite los restos que surgieron del baño en la solución

Y así, se recomienda terminar con un secado en espacios ventilados, especialmente donde reciba corrientes de aire de forma directa