Exatlón: Duggan acusa a Heber y Zudikey de faltarle al respeto.

Estamos viviendo las últimas semanas de competencia dentro de las playas de Exatlón, por lo que las rivalidades se hacen cada día más fuertes entre Guardianes y Conquistadores, destacando la de Ximena Duggan con Heber Gallegos y Zudikey Rodríguez.

La atleta de Conquistadores ha tenido varias polémicas a lo largo de la quinta temporada de Exatlón, ya que en repetidas ocasiones ha mostrado su molestia ante varias actitudes de Guardianes.

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Surge nueva polémica de Ximena Duggan y el equipo rojo

Exaball es uno de los juegos más divertidos de Exatlón, pero también es el de más contacto, por lo que siempre hay encontronazos entre los atletas.

En esta ocasión, Ximena Duggan recibió gritos de una forma que no le gustó, por lo que la joven decidió romper el silencio.

Realmente, yo nunca les he dicho algo, yo nunca me he metido con ellos de ninguna forma. Yo estaba escuchando desde la banca a Heber y a Zudy, ya Heber lo ha hecho antes, yo nunca dije nada porque yo soy una persona que no tiene porque meterse de esa forma con las personas

Ya van varias veces que intentan, Heber en especial, faltarme al respeto… esta vez me dijo clavada, llorona y sin sentido. Soy clavada, pero también tengo mis límites y yo no estoy aquí para que me estén gritando cosas. No he hecho absolutamente nada…

Ante las palabras de Ximena, Zudikey y Heber no se quedaron callados, y le respondieron de forma contundente, lo que incrementó la polémica y la rivalidad.

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