Exatlón: Uriel recibe críticas por polémico debut en Exaball.

A lo largo de la quinta temporada de Exatlón, los Conquistadores no han encontrado la forma de vencer a los Guardianes en la arena de Exaball, pero esta noche todo parecía tomar un nuevo rumbo con el debut de Uriel.

El atleta de Conquistadores no salió a enfrentar el primer set con su equipo, mismo que cerró con un marcador de 5-0, generando bajos ánimos de todos los azules.

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Así fue el polémico debut de Uriel en Exaball

El momento más esperado de la noche llegó, ya que Uriel saltó a la cancha con el objetivo de marcar diferencia a favor de los suyos, pero las dos primeras anotaciones favorecieron a los Guardianes.

Luego de varios enfrentamientos y de varias faltas de ambos lados, llegó la primera anotación para el futbolista, quien acercaba a su equipo en el marcador.

Sin duda, el joven marcó la diferencia y hasta el momento era el pilar de su equipo para buscar una remontada.

Surge la polémica de Uriel en Exaball

La polémica no podía faltar para completar el debut del atleta azul, en una de las jugadas con Nataly, el joven fue con fuerza desmedida y terminó arrastrando a la Guardiana, lo que causó una fuerte molestia entre sus compañeros rojos.

Luego del fuerte enfrentamiento con Nataly, Uriel logró conseguir el segundo punto para los Conquistadores para poner el marcador 4-2.

Al final, la esperanza de los Conquistadores poco pudo hacer para marcar la diferencia a favor de los suyos, pues los Guardianes lograron imponerse en el tercer set, por lo que la temporada terminó y nunca lograron ganar un duelo de Exaball.

La reacción de los fans de Exatlón se hizo presente

Millones de fans de Exatlón no tardaron en expresar su opinión sobre los polémicos movimientos de Uriel en la arena de Exaball, destacando el jaloneo contra Nataly del equipo rojo.

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