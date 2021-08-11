Exatlón: Ella es Dulce Miranda, la nueva atleta de Guardianes. (FOTOS)

El próximo 16 de agosto vamos a ser testigos del gran estreno de la quinta temporada de Exatlón México. Con el nombre de Guardianes vs Conquistadores, llega nuevamente por la señal de Azteca UNO.

Te puede interesar: Exatlón: Macky envía contundente mensaje sobre su regreso.

Serán 22 atletas los que van a buscar dejar su nombre en lo más alto y convertirse en las nuevas leyendas del reality más famoso de la televisión mexicana.

Una de las grandes atletas que aceptó el reto de ser parte de Guardianes fue Dulce Miranda, quien demostará sus capacidades y que tiene todo lo necesario para triunfar en la quinta temporada de Exatlón México.

¿Quién es Dulce Miranda?

La atleta tiene 24 años y originaria de Aguascalientes, es jugadora de frontón profesional, ha sido campeona panamericana representando a nuestro país en la edición celebrada en Perú 2019.

Dulce Miranda empezó en el deporte a muy corta edad, pues desde los tres años ya tenía un gusto por diferentes actividades físicas.

A lo largo de su carrera deportiva ha sido ganadora de diferentes reconocimientos, pues en casi todas las competencias a las que asiste logra obtener un premio por su destacada actuación.

Entre sus campeonatos se encuentran los siguientes: La Olimpiada Nacional en Frontenis, Campeonato Nacional categoría absoluta con Paleta goma, Campeonato Mundial Sub-22 al igual con Paleta goma y Juegos Panamericanos de Lima 2019.

También te puede interesar: Exatlón: Equipo de Guardianes suma tres nuevos atletas. (FOTOS)

La joven llega a los Guardianes en Exatlón México para acompañar a atletas de alto rendimiento como lo son Nataly Gutiérrez, Daniel Vargas, Jahir Ocampo, Briseida Acosta, Alan Mendoza, María Marcela Pérez, Arely Hernández, Estephanie Solís, Alex Alpuche y Mario Orozco, quienes van a dejarlo todo en cada uno de los circuitos.

