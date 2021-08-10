Exatlón: Equipo de Guardianes suma a tres nuevos atletas. (FOTOS)

El equipo de Guardianes de Exatlón México suma tres nuevos atletas y te los presentamos en fotos. Conoce a más elementos que formarán parte del equipo rojo en nuestro reality show deportivo.

Poco a poco, cada uno de los equipos dos equipos que combatirán en las playas y tierras más demandantes comienzan a tomar forma y esta vez son Briseida Acosta, Alan Mendoza y Jahir Ocampo, quienes se suman a la aventura.

Briseida Acosta, Alan Mendoza y Jahir Ocampo son los nuevos Guardianes

Briseida Acosta es una taekwondoína que recién representó a México en las Olimpiadas de Tokio 2020, nació en Novolato, Sinaloa, un 29 de abril de 1991. Ha ganado medallas en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Nanjing 2010, en los Panamericanos y en el Campeonato Mundial de TaeKwonDo.

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Por su parte, Alan Mendoza es un futbolista que nació el 28 de septiembre de 1993 en Zamora, Michoacán, pero actualmente radica en Colima. Se desempeña como defensa lateral izquierdo y ha sido campeón de ascenso con Necaxa y con Dorados.

Nuestro querido Jahir Ocampo también formará parte de la quinta temporada de Exatlón. El clavadista nació un 12 de enero de 1990, ha sido pareja de Rommel Pacheco en clavados sincronizados y ganó medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Natación de 2013.

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