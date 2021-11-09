EMILIO RODRÍGUEZ
Guardianes | Exatlón
Edad: 25 años.
Quintana Roo.
Disciplina: Entrenamiento funcional.
- Nació en Cancún, Quintana Roo el 24 junio de 1996 (25 años).
- Actualmente radica en Puebla.
- Tiene 5 años dedicándose al Crossfit y actualmente es Head Coach de un Gimnasio.
- Emilio está dentro del Top 10 atletas Elite de México. Su meta es representar a México en los Crossfit Games.
- Siempre ha sido deportista. Le encanta la naturaleza y las actividades extremas.
- Inició en los deportes como gimnasta logrando ganar cuatro medallas de oro y una de plata en la disciplina de Gimnasia Artística en Olimpiadas Nacionales.
- También jugó fútbol americano al punto que recibió una oferta de beca en Miami, Florida pero como siempre entrenaba y no hacía sus tareas, perdió esa oportunidad.
- Siempre ha tenido una mentalidad rígida. Todo lo que se propone lo logra. Asegura que su vida debe estar siempre en constante movimiento, no puede estar quieto.
- Ha tenido problemas familiares. Sus padres se separaron cuando él tenía 6 años y desde ahí empezó a tener problemas de conducta.
- En esta etapa dejó de ver a su papá por 3 años y esto marcó su vida.
- En la secundaria continuaron los problemas y a los 14 años empezó a probar las drogas ya que se sentía deprimido, solo, no quería vivir. Solo consumía drogas y salía de fiesta.
- Debido a este vicio a pesar de que él mide 1.91 perdió 20 kilos llegando a pesar 77 kilogramos.
- Emilio confiesa que fue secuestrado en dos ocasiones lo que lo llevó a replantear sus metas en la vida.
- Su familia le dio la espalda porque lo consideraban la oveja negra de la familia.
- Cuando tomó conciencia de esta problemática Emilio decidió entrar a rehabilitación hace 6 años y logró salir de este momento oscuro de su vida.
- Se considera una persona autosuficiente por lo que no le gusta pedir ayuda.
- La rehabilitación fue muy difícil porque se tuvo que confrontar consigo mismo. Hasta que descubrió que su adicción se debía al no controlar sus emociones y no tener el control de su vida.
- Se define como una persona intensa y determinada. Todo lo que se propone lo logra. A pesar de que ni su familia creyó en él logró salir de las adicciones y darle un giro radical a su vida.
- Emilio asegura que si entra a Exatlón llegará a cambiar todo, ya que es un líder, creativo y gran estratega que le dará ventaja al equipo del que forme parte.
- Una de sus metas es dejar huella, que el mundo logre ver de lo que es capaz y ser recordado por sus méritos.
- Fue eliminado del Exatlón en la semana 18.