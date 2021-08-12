Edad: 24 años.

Fecha de Nacimiento: 27 de marzo de 1997.

- Sinaloa.

Disciplina: Porrismo, Parkour y Entrenamiento funcional.

- Campeón Nacional por equipos en campeonatos Cop Brands 2019.

- Campeón Nacional de individuales de gimnasia y saltos en campeonatos Cop Brands 2019.

- Campeón Nacional por equipos internacionales en el campeonato UCC Colombia 2016.

- Dentro de los primeros 10 lugares a nivel mundial en porras en Cheerleading Worlds 2018 (campeonato mundial de porras).

- 1er lugar nacional en gimnasia aeróbica Copa Puma CDMX 2015.

- Campeón Internacional de individuales de salto varonil en Cop Brands Puerto Vallarta 2017.

- Participación en el Campeonato Virtual Nacional de gimnasia y saltos individuales varoniles 2020.

- Campeón de Exatlón Guardianes vs. Conquistadores.