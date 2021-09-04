Exatlón: Ernesto Cázares y su novia comparten el ultrasonido de su bebé.

Nuestro querido exparticipante de Exatlón México, Ernesto Cázares, está feliz por el embarazo de su novia, por lo que compartió un ultrasonido dando nuevos detalles de la dulce espera.

Fue a través de sus historias de sus cuentas personales de Instagram, donde la pareja dejó ver cómo va el bebé en su formación, en incluso el médico les fue señalando cada una de las partes de su cuerpo.

Muy emocionados, los futuros padres vieron las manitas y la carita de su futuro hijo que concibieron con tanto amor y esperan impacientemente.

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Ernesto Cázares bebé

La pareja anunció su embarazo en Instagram

Hace más de un mes el deportista y su novia, María Robles, compartieron a sus seguidores que están esperando a su primer hijo con unas tiernas fotografías en blanco y negro.

"¿Cómo le voy a explicar cuanto amor lo estaba esperando incluso antes de saber que su corazón ya latía?", escribió la joven como pie de las mencionadas fotos.

Desde aquel entonces sus fans generaron decenas de comentarios, entre los cuales destacaban los buenos deseos para el bebé y una excelente labor para los futuros padres primerizos.

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