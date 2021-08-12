Exatlón: ¿Quién es Estephanie Solis, la nueva atleta de Guardianes?

El programa más popular de la televisión mexicana llega con su quinta temporada. Exatlón México lo hace con nuevos retos y grandes atletas que demostrarán su entereza física y mental, dejando todo en los circuitos más demandantes.

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¿Quién es Estephanie Solís?

En esta ocasión, te presentamos a Estephanie Solís, una joven que es Seleccionada Nacional de Flag Fotball, actualmente tiene 26 años y es originaria del Estado de México. La deportista tendrá la oportunidad de participar en la quinta temporada del reality Exatlón México: Guardianes vs Conquistadores.

La deportista disfruta de compartir su vida, momentos especiales y graciosos por medio de redes sociales; además, sacar sus mejores pasos en su perfil de TikTok en donde tiene más de 100 mil seguidores.

Para el año 2018, la atleta Estephanie fue parte de la Selección Nacional Flag Fotball en Panamá, lo cual la ayudó a darse a conocer en el medio del deporte, actualmente es parte de los Diablitos en Ciudad de México.

En su cuenta oficial de Instagram, la atleta comparte sus mejores fotografías y se puede observar su transformación física, en la cual comenta que si se quiere se puede, mostrando un cuerpo completamente atlético y fuerte.

Además, en su Instagram, comparte fotos de su vida diaria, en donde nos demuestra la importancia que tiene el deporte en su vida, pues vemos como práctica con mucha disciplina distintos deportes para su rendimiento físico.

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Recuerda que el estreno del reality más famoso de la televisión mexicana será el próximo lunes 16 de agosto a las 19:30 horas por la señal del Azteca UNO.