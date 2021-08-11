Exatlón: Mati Álvarez revela a sus atletas favoritos para la quinta temporada.

La quinta temporada de Exatlón está a punto de llegar a las pantallas de millones de televidentes mexicanos, donde 22 poderosos atletas se darán cita en un solo lugar para demostrar sus habilidades deportivas, temple y fuerza.

Mati Álvarez se convirtió en una verdadera leyenda de Exatlón

Mati Álvarez, ganadora absoluta de Exatlón: Titanes vs Héroes, confesó a sus dos participantes favoritas para ganar una de las ediciones más exigentes de nuestro reality show.

Fue a través de sus historias de Instagram, donde la atleta mostró su apoyo incondicional a Ximena Duggan, quien se integró al equipo de Conquistadores.

Recordemos que Ximena se ganó el corazón de los fanáticos tras ganar el segundo lugar en la primera edición de Survivor México.

La también conocida como Golden Champion nombró a Marysol Cortes como otra de las mujeres predilectas para ganar Exatlón: Guardianes vs Conquistadores.

Recordemos que Marysol Cortés debutó en la tercera temporada del reality show más trepidante de la pantalla chica, donde se puso la camiseta azul con mucho orgullo.

No cabe duda que la quinta edición de Exatlón sorprenderá con el talento de poderosos atletas en las tierras de República Dominicana.

Te puede interesar:Exatlón: Macky envía mensaje sobre su regreso. (VIDEO)

¿Dónde ver en inicio de Exatlón: Guardianes vs Conquistadores?

El próximo lunes 16 de agosto serás testigo del inicio de Exatlón: Guardianes vs Conquistadores por nuestra señal de Azteca UNO en punto de las 7:30.

Nuevos y antiguos rostros se darán cita en las playas más queridas de la televisión. 22 atletas están listos para dejar el corazón en una de las temporadas más esperadas por parte de los fanáticos.

Además, el querido David Juárez La Bestia regresa a las tierras más trepidantes de la pantalla chica para llegar a la Gran Final.

El querido gimnasta dejará el corazón en la quinta temporada de Exatlón tras vivir un aparatoso accidente en la cuarta edición de nuestro reality show.

También te puede interesar: Exatlón: Equipo de Guardianes suma a tres nuevos atletas. (FOTOS)