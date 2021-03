Exatlón: Titanes acusan trampa de Evelyn Guijarro y Casandra Ascencio; ellas responden con este mensaje.

Exatlón: Titanes vs Héroes comenzó con la energía, poder y liderazgo de tus atletas favoritos. El reality show está a punto de culminar; sin embargo, los participantes tienen un plan perfecto para conseguir su pase dorado a la gran final.

Por si fuera poco, algunos concursantes también expresaron su descontento en la recta final del programa más querido de México. Nos referimos a Pato Araujo, quien tomó la palabra en la fortaleza para arremeter contra Evelyn Guijarro y Casandra Ascencio.

Recordemos que, hace unos días, ‘Sniper’, ‘MVP’ y Jazmín Hernández se enfrentaron a un trepidante Duelo de Eliminación que fue sintonizado por millones de televidentes en casa.

Sin embargo, múltiples personas aseguraron que Evelyn Guijarro dejó ganar a Casandra Ascencio para otorgarle su pase dorado a la semana cumbre de Exatlón.

Y es que, ‘Sniper’ y ‘MVP’ habrían formado un plan para sacar a Jazmín Hernández de la contienda, motivo que desató el enojo de los Titanes.

“Yo creo que entre nosotros debe haber respeto. El respeto va de la mano de una buena competencia; yo no me voy a dejar ganar. Me quedé muy anonadado por la forma de correr de Evelyn; ella misma se evidencia ante toda la fanaticada azul. Si fue una estrategia, pero no fue la correcta”, expresó Pato Araujo respecto a la supuesta alianza entre la basquetbolista y la famosa lanzadora de jabalina.

Por su parte, Mati Álvarez defendió a ‘Rugby Girl’ con un contundente mensaje dirigido a todos los televidentes.

Yo no soy nadie para juzgar, pero no me pareció y no se me hizo padre. Más sabiendo lo que se estaba jugando. Le jugaron chueco a Jaz

Casandra Ascencio y Evelyn Guijarro responden a las contundentes acusaciones de Titanes

Casandra Ascencio y Evelyn Guijarro no se quedaron con los brazos cruzados, pues se defendieron ante las acusaciones del equipo rojo.

“Pato hizo un comentario que no me pareció porque acababas de pasar conmigo y tenías que pasar otra vez con Jaz; obviamente no te daba tiempo de descansar y él estaba diciendo que ya te fueras”, expresó ‘MVP’ defendiendo su pase dorado a la recta final de Exatlón.

Por su parte, Guijarro refrendó que corrió lento en el Duelo de Eliminación por su contundente cansancio.

Me comentó Cas que Pato dijo que yo iba muy lento. La verdad es que tenía demasiado cansancio y me dolía mucho la pierna. Eso solo hacer ver que Pato a veces se fija más en lo que hace el equipo contrario…

