Exatlón: La reacción de Mati y Zudikey tras la victoria perfecta de Casandra sobre Evelyn.

Exatlón: Titanes vs Héroes está a punto de culminar esta aventura, pues solo algunos atletas, tienen lo necesario para llegar a la última semana del exigente reality show.

Mientras tanto, los Duelos de Eliminación se vuelven más cardíacos, pues tus concursantes favoritos buscan a toda costa, ganarse un sólido lugar rumbo al ataque final hacia la cumbre.

Recientemente, Evelyn Guijarro, Casandra Ascencio y Jazmín Hernández protagonizaron un inolvidable Duelo de Eliminación, donde dejaron el corazón en las tierras de República Dominicana.

Fue en la mencionada contienda, donde ‘MVP’ venció a ‘Sniper’ en una batalla que múltiples televidentes calificaron como perfecta y de primer nivel.

El triunfo de Cas sobre Eve desató todo tipo de comentarios y reacciones. Por ejemplo, Mati Álvarez y Zudikey Rodríguez hicieron un polémico gesto que dejó pensando a millones de usuarios de las redes sociales.

Y es que, las atletas de Titanes soltaron una gran carcajada tras el sorprendente triunfo de la basquetbolista profesional.

Por si fuera poco, ‘Terminator’ se llevó las manos al cabello sin dar crédito de la inolvidable victoria de su eterna rival.

Te puede interesar: Exatlón: Dan Noyola deja a todos helados tras el golpe que sufrió. ¿Abandona la competencia en la recta final?

La amistad de Mati Álvarez y Zudikey Rodríguez en Exatlón

Recordemos que, no es la primera vez que Mati y Zudy protagonizan momentos juntas en las tierras más demandantes de la televisión.

Fue en esta cuarta temporada de Exatlón, donde las queridas atletas se conocieron y tuvieron la oportunidad de convertirse en grandes amigas.

Y es que, ‘Terminator’ y ‘La Gacela’ son consideradas atletas muy fuertes capaces de meterse en la última semana de esta exigente edición del reality show.

Y aunque su amistad también ha tenido un poco de polémica, llanto y controversia, las integrantes de Titanes demuestran gran compañerismo para afrontar momentos difíciles.

Prueba de lo anterior es la reciente reacción que tuvieron ante el triunfo de Casandra Ascencio sobre Evelyn Guijarro. Mati y Zudy demostraron su unión en las últimas semanas del colosal reality show Exatlón: Titanes vs Héroes.

También te puede interesar: Exatlón: Heliud Pulido contraataca y revela detalles inéditos del equipo de Titanes. (VIDEO)