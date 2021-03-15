Exatlón: Pato Araujo y Casandra Ascencio protagonizan gran polémica en el Duelo de Eliminación.

Los concursantes de Exatlón: Titanes vs Héroes tienen todo listo para iniciar el ataque final hacia la cumbre. Y es que, los queridos atletas, luchan cada día por permanecer unidos en la edición más exigente y demandante del reality show.

El día de ayer, Exatlón continúo su ciclo, pues una atleta se despidió de las tierras más famosas de la televisión. Nos referimos a Jazmín Hernández, quien se enfrentó a un inolvidable Duelo de Eliminación con Casandra Ascencio y Evelyn Guijarro.

Tres poderosas mujeres salieron a luchar por su estadía e hicieron hasta lo imposible para mantener su lugar en las calurosas playas de República Dominicana.

Jaz, Cas y Eve dejaron el corazón en cada circuito; sin embargo, ‘Rugby Girl’ demostró ser la menos efectiva y abandonó esta cuarta edición entre emotivas palabras de sus compañeros.

Y, aunque todo parecía fluir tranquilamente, Pato Araujo arrojó un comentario que hizo dudar a sus compañeros de la causa roja. Y es que el mediocampista aseguró que Evelyn se dejó perder a apropósito para salvar a su compañera ‘MVP’.

Por si fuera poco, el colimense también aseguró que las mujeres del equipo azul planearon una estrategia para dejar fuera a Jazmín Hernández.

Las palabras del ‘Capitán Araujo’ fueron secundadas por sus compañeros, quienes aseguraron que ‘Sniper’ ayudó a ‘MVP’ a ganarse un lugar en las últimas semanas de Exatlón.

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¿Por qué Evelyn Guijarro se dejó perder ante Casandra Ascencio?

A pesar de la supuesta rivalidad que sostienen Evelyn y Casandra, es cierto que estas dos atletas se apoyan en los momentos más complicados y liman asperezas al momento de pelear contra Titanes.

Basta recordar la gran final de la prueba olímpica Ruta Tokio, donde ‘Sniper’ se batió en un impresionante duelo contra Zudikey Rodríguez.

Fue en dicha batalla, donde el equipo azul liderado por ‘MVP’, creó un plan estratégico para ayudar a la querida lanzadora de jabalina a llevarse el viaje a los juegos olímpicos de 2021.

Evelyn se convirtió en la atleta del equipo azul con más posibilidades de ganar el viaje debido a su rendimiento; sin embargo, sus compañeros no dudaron en apoyarla para vencer a sus rivales.

Tal parece que, ‘Sniper’ se siente en deuda con Héroes y Casandra Ascencio, pues en el reciente Duelo de Eliminación, la tapatía se habría dejado vencer para salvar a la querida basquetbolista profesional.

Millones de internautas apoyan dicha teoría; sin embargo, también refrendan a Pato Araujo y Casandra Ascencio como atletas muy polémicos dentro de esta exigente edición de Exatlón: Titanes vs Héroes.

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