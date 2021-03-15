Exatlón: Jazmín Hernández es eliminada y pierde la oportunidad de estar en la cumbre final.

Las emociones se viven al máximo en Exatlón: Titanes vs Héroes, en donde todos los atletas buscan un lugar en la gran final para poder coronar una temporada llena de éxitos.

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Luego de perder el primer Duelo por la Supervivencia, los Héroes salieron a entregar todo para evitar tener dos integrantes en el Duelo de Eliminación, ya que Casandra Ascencio se encontraba seleccionada para defender su lugar en Exatlón.

En la primera ronda, los Héroes lograron tomar la ventaja con el triunfo de Christian Anguiano sobre Heliud Pulido. Luego de diez enfrentamientos, nuevamente el representante de los azules logró tomar ventaja para seguir adelante en la pizarra con un 6-4.

Al final con una noche perfecta, Christian Anguiano logró imponerse al veracruzano y así cerrar un contundente marcador de 10-6.

Jazmín Hernández, siendo la competidora con menos puntos de los Titanes, fue la segunda seleccionada para ir al Duelo de Eliminación. Para definir a la tercera integrante en tener que defender su lugar, los equipos se enfrentaron en un duelo a tres puntos en donde los vencedores fueron los rojos, por lo que Evelyn fue al Duelo de Eliminación.

Jazmín Hernández se queda a un paso de la final

En el Duelo de Eliminación, primero se tuvieron que enfrentar a un duelo de tres puntos Evelyn Guijarro y Casandra Ascencio, en donde con un marcador perfecto MVP aseguró su lugar en la semana final de Exatlón: Titanes vs Héroes.

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Con cinco vidas cada atleta, Jazmín Hernández y Evelyn salieron a defender su lugar en la recta final de Exatlón. La integrante de los Héroes fue la primera en tomar ventaja en el duelo. Fue hasta la tercera ronda, cuando la titán logró conseguir su primer triunfo que la acercaba a su objetivo.

Al borde de la eliminación, Jazmín se quedó con una vida; por lo que usó una de sus medallas para salir al circuito, pero nuevamente perdió ante Evelyn. La representante de los Titanes tuvo que usar su segunda medalla que nuevamente perdió frente a ‘sniper’.

En una situación extrema, Pato Araujo le otorgó una de su medalla transferible, pero nuevamente la suerte no estuvo de Jazmín y cayó para quedarse con una sola vida.

Evelyn terminó una noche perfecta terminado con los sueños de Jazmín, quien tuvo que dejar Exatlón: Titanes vs Héroes.

