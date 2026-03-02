Exatlón México: Rojos y Azules inician la semana 23 de la novena temporada, pero ¿quién gana hoy la Ventaja?

Los Rojos sufrieron una baja muy importante en su equipo, y es que Ella Bucio se convirtió en la eliminada de la semana 22 de la novena temporada de Exatlón México. La campeona de parkour no pudo seguir luego de que Valery Carranza la eliminara en el Duelo de Eliminación, pero, como el reality show debe continuar, aquí te diremos quién gana el Juego por la Ventaja hoy en vivo a través de TV Azteca.

Te puede interesar: Exatlón México | Duelo de Eliminación | Natali Brito, Ella Bucio o Valery Carranza, ella es la eliminada de hoy domingo 1 de marzo de 2026

Horario para ver Exatlón México en vivo hoy lunes 2 de marzo de 2026

Para saber quién gana el Juego por la Ventaja deberás sintonizar la señal de Azteca Uno por TV Azteca en un horario de 20:30 horas tiempo del centro del país, o bien, puedes dar clic aquí para ver todo el contenido relacionado con el reality deportivo como: notas, videos, entrevistas y galerías.

¿Quién fue la eliminada de Exatlón México del domingo 1 de marzo de 2026?

Ella Bucio fue la eliminada de la semana 22 de la novena temporada de Exatlón México, la campeona de parkour tuvo que ir al Duelo de Eliminación luego de que su equipo perdiera una de las Batallas por la Supervivencia; y aunque los Rojos ganaron 2 de estas pruebas, las participantes Azules que fueron a la pugna máxima fueron Natali Brito y Valery Carranza.

Antes de competir en el Duelo de Eliminación, la prueba inició con la pugna máxima entre Valery y Natali, sin embargo, fue Brito quien ganó esta primera parte y con ello se salvó de ir a medirse ante Ella Bucio. Touchdown Val fue quien tuvo que pelear por su estadía ante la hoy eliminada, y fue la participante Azul quien entrará en la semana 23 de la novena temporada de Exatlón México.

Participantes de Exatlón México que siguen en la novena temporada de Exatlón México

Los Rojos que entran a la semana 23 de la novena temporada de Exatlón México son: Jazmín Hernández, César Villaluz, Mati Álvarez, Mario Mono Osuna, Benyamin Saracho, Karol Rojas, Paulette Gallardo y Humberto Noriega; este último se ve muy afectado tras la salida de Ella Bucio el pasado domingo 1 de marzo de 2026.

El equipo Azul por su parte siguen contando con los siguientes participantes: Ernesto Cázares, Katia Gallegos, Doris del Moral, Koke Guerrero, Valery Carranza, Natali Brito, Adrián Leo, Evelyn Guijarro y Alexis Vargas.