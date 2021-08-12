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FERNANDO STALLA

Conquistadores | Exatlón

FERNANDO GRIS

Escrito por: Redacción Azteca UNO

Edad: 34 años.

Fecha de Nacimiento: 21 de enero de 1987.

- Nayarit.

Disciplina: Surf,Stand Up Paddle Racing y Spear Fishing.

  • 8 veces Campeón Nacional SUP Surfing y SUP Racing.
  • 2 veces Campeón Mundial SUP Racing (2012 y 2013).
  • Campeonato Mundial de Surf con Remo obteniendo Medalla de Bronce en 2013.
  • Campeón del Waterman de Tahití 2019.
  • Campeón del Ultimate Waterman México 2017.

El 25 de agosto del 2021 salió del programa Exatlón Guardianes vs. Conquistadores por lesión.

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