FERNANDO STALLA
Conquistadores | Exatlón
Edad: 34 años.
Fecha de Nacimiento: 21 de enero de 1987.
- Nayarit.
Disciplina: Surf,Stand Up Paddle Racing y Spear Fishing.
- 8 veces Campeón Nacional SUP Surfing y SUP Racing.
- 2 veces Campeón Mundial SUP Racing (2012 y 2013).
- Campeonato Mundial de Surf con Remo obteniendo Medalla de Bronce en 2013.
- Campeón del Waterman de Tahití 2019.
- Campeón del Ultimate Waterman México 2017.
El 25 de agosto del 2021 salió del programa Exatlón Guardianes vs. Conquistadores por lesión.