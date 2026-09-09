La rutina de ejercicios que alivia las piernas cansadas y puedes hacer en menos de 20 minutos

Las piernas cansadas pueden encontrar alivio con una rutina de ejercicios de menos de 20 minutos que combine movimientos de tobillos, elevaciones de talones, marcha suave, ejercicios de movilidad y estiramientos. Esta secuencia puede realizarse en casa y está pensada para activar la musculatura y favorecer el retorno venoso, especialmente después de pasar muchas horas sentado o de pie.

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La sensación de piernas cansadas es frecuente después de permanecer durante períodos prolongados en una misma posición. De acuerdo con especialistas en medicina vascular y fisioterapia, mantenerse activo y evitar largos períodos de inmovilidad son medidas importantes para favorecer la circulación de las extremidades inferiores.

¿Qué ejercicios hacer para aliviar las piernas cansadas en menos de 20 minutos?

La rutina puede dividirse en 3 etapas. El objetivo es movilizar las articulaciones y activar progresivamente los músculos.



Movilidad de tobillos (3 minutos): sentado o de pie, levantar ligeramente un pie y realizar círculos lentos con el tobillo. Cambiar de dirección después de varias repeticiones y repetir con la otra pierna.

sentado o de pie, levantar ligeramente un pie y realizar círculos lentos con el tobillo. Cambiar de dirección después de varias repeticiones y repetir con la otra pierna. Marcha en el lugar, (5 minutos): caminar sin desplazarse, levantando de manera alternada las rodillas. Mantener un ritmo moderado y mover los brazos de forma natural.

caminar sin desplazarse, levantando de manera alternada las rodillas. Mantener un ritmo moderado y mover los brazos de forma natural. Elevaciones de talones (3 minutos): de pie y con una silla cerca para apoyarse si es necesario, elevar los talones hasta quedar sobre las puntas de los pies y regresar lentamente. Hacer varias repeticiones sin rebotes.

de pie y con una silla cerca para apoyarse si es necesario, elevar los talones hasta quedar sobre las puntas de los pies y regresar lentamente. Hacer varias repeticiones sin rebotes. Flexión y extensión de rodillas (3 minutos): realizar sentadillas cortas y controladas, llevando la cadera ligeramente hacia atrás. Quienes tengan dificultades pueden hacer el movimiento utilizando una silla como referencia y sin bajar demasiado.

realizar sentadillas cortas y controladas, llevando la cadera ligeramente hacia atrás. Quienes tengan dificultades pueden hacer el movimiento utilizando una silla como referencia y sin bajar demasiado. Estiramiento de pantorrillas (3 minutos): apoyar las manos en una pared, llevar una pierna hacia atrás y mantener el talón en el suelo mientras se flexiona suavemente la rodilla delantera. Mantener la posición durante unos segundos y cambiar de lado.

apoyar las manos en una pared, llevar una pierna hacia atrás y mantener el talón en el suelo mientras se flexiona suavemente la rodilla delantera. Mantener la posición durante unos segundos y cambiar de lado. Elevación de piernas y respiración (3 minutos): al terminar, recostarse y elevar las piernas sobre un cojín o colocarlas sobre una superficie estable durante unos minutos, acompañando la posición con respiraciones lentas.

La secuencia completa puede hacerse al finalizar una jornada sedentaria o después de permanecer mucho tiempo de pie. La American Heart Association recomienda interrumpir los períodos prolongados de sedentarismo con actividad y movimiento.

¿Por qué estos ejercicios pueden ayudar con la sensación de pesadez en las piernas?

Al caminar o contraer los músculos de las piernas, se favorece el movimiento de la sangre de regreso hacia el corazón. generales para mantener una buena salud vascular. La pantorrilla tiene un papel especialmente importante en el retorno venoso, ya que las contracciones musculares ayudan a impulsar la sangre de las extremidades inferiores hacia arriba.

Esto explica por qué permanecer sentado o de pie durante mucho tiempo puede asociarse con una mayor sensación de pesadez o hinchazón en algunas personas. Para obtener mejores resultados, los especialistas recomiendan complementar esta rutina con hábitos cotidianos:



Evitar permanecer inmóvil durante horas: levantarse, caminar unos minutos o mover los tobillos periódicamente puede ayudar a romper los períodos prolongados de inactividad.

levantarse, caminar unos minutos o mover los tobillos periódicamente puede ayudar a romper los períodos prolongados de inactividad. Mantener actividad física habitual: caminar, nadar, andar en bicicleta u otras actividades aeróbicas pueden contribuir a la salud cardiovascular y vascular.

caminar, nadar, andar en bicicleta u otras actividades aeróbicas pueden contribuir a la salud cardiovascular y vascular. Hidratarse adecuadamente: beber líquidos durante el día forma parte de los hábitos generales de cuidado, aunque la cantidad necesaria depende de cada persona y de factores como el clima y la actividad física.

beber líquidos durante el día forma parte de los hábitos generales de cuidado, aunque la cantidad necesaria depende de cada persona y de factores como el clima y la actividad física. Elevar las piernas cuando resulte cómodo: descansar unos minutos con las piernas elevadas puede proporcionar alivio temporal de la sensación de pesadez en algunas personas.

Estos ejercicios se pueden adaptar cuando existen várices importantes, problemas articulares, antecedentes vasculares u otras condiciones que puedan limitar la actividad. También es importante distinguir el cansancio habitual de señales que necesitan atención médica: dolor, calor o cambios de color, entre otras.