Famoso tiktoker explota y se va a los golpes con vendedor ambulante por insultar a su novia

Una inesperada pelea en pleno centro de Cali, Colombia, convirtió al famoso tiktoker español Naim Darrechi en protagonista de un nuevo escándalo. El creador de contenido se enfrentó físicamente con un hombre después de que, presuntamente, este realizara comentarios hacia la influencer y streamer Katy Cardona, mejor conocida como “La Blanquita”.

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Los hechos que quedaron registrados comenzaron a viralizarse rápidamente y los cuales han provocado todo tipo de reacciones entre los usuarios. De acuerdo con la información difundida el enfrentamiento se registró en la zona comercial del centro de Cali.

¿Cómo fue la polémica pelea en la que Naim Darrechi fue protagonista?

De acuerdo con las imágenes difundidas todo ocurrió cuando Katy Cardona caminaba por la zona comercial cuando inmediatamente comenzó a recibir comentarios inapropiados por parte de un grupo de hombres, lo que provocó que la influencer se molestara y comenzara a caminar sin prestarles atención. Fue entonces cuando Darrechi, quien se encontraba con ella, regresó para confrontar a uno de los hombres y preguntarle qué le había dicho a la creadora de contenido.

Ante el encaramiento, la discusión se subió de tono rápidamente y todo se salió de control cuando el influencer le escupió a uno de los hombres que estaba molestando a “La Blanquita” y este respondió inmediatamente con un manotazo, lo que derivó en un intercambio de golpes. Varias personas que se encontraban en el lugar tuvieron que intervenir para separarlos.

El enfrentamiento fue breve, aunque la tensión continuó incluso después de que ambos fueron separados. En las imágenes también se escucha al creador de contenido continuaba con los reclamos mientras se alejaba del sitio.

¿Quién es Naim Darrechi?

Naim Darrechi es un creador de contenido español nacido en Palma de Mallorca, actualmente tiene 24 años y comenzó su trayectoria en redes sociales, principalmente, ha destacado en TikTok, donde ha reunido una comunidad de millones de seguidores.

Además de su actividad como influencer, ha incursionado en la música y ha publicado canciones como “Escápate”, “Volver a Empezar” y “Khalifa”. En 2020 recibió un Kids’ Choice Award de Nickelodeon como Artista Español Favorito. También ha estado relacionado con diferentes polémicas a lo largo de su carrera digital y con relaciones sentimentales que han mantenido su vida personal bajo los reflectores.