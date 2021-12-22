FOTOS | Atletas en eufórico duelo por invaluable recompensa Exatlón.

Macky González, Uriel Pizarro, Ramiro Garza y David Juárez “La Bestia”, integrantes del equipo azul de Conquistadores revelaron que fue muy emotiva la despedida de Las Leyendas pues Keno Martell brindó bellísimas palabras de aliento para los atletas de Exatlón.

El equipo rojo regresó a La Fortaleza en compañía de Pato Araujo para despedirse de Zudikey Rodríguez pues pasarán Navidad separados. Zudikey Rodríguez reveló ante cámaras que está lista para dar el siguiente paso con él y tener hijos.

Antonio Rosique recibió a Guardianes y a Conquistadores en el Circuito Biométrico para poner en disputa la medalla varonil transferible. Lamentablemente Yusef Farah no pudo participar por la codiciada presea sin embargo nuevamente la medalla se queda en el equipo azul pues Koke Guerrero triunfó ante Heber Gallegos en Exatlón.

Guardianes y Conquistadores se reunieron en el circuito del escape marino para disputar el juego por la Navidad. Después de emocionantes carreras entre rojos y azules, finalmente el equipo de Guardianes consiguió la victoria con un arrasador marcador en Exatlón.

