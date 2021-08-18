FOTOS: Guardianes y Conquistadores en primera Batalla Colosal Exatlón.

Los integrantes del equipo azul regresaron victoriosos al campamento del Exatlón tras haber derrotado al equipo de los Guardianes y haber obtenido el kit de gimnasio básico para poder entrenar y perfeccionar su tiro para futuras competencias.

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Primera semana del Exatlón Guardianes vs. Conquistadores por Azteca UNO.

Los atletas del equipo de Guardianes reflexionaron por su contundente derrota. Jahir Ocampo advirtió que el equipo azul aprovechará al máximo el kit de gimnasio. Estephanie Solís reveló ante cámaras que se siente frustrada por las derrotas.

Antonio Rosique reunió a los atletas de alto rendimiento que disputaron una batalla colosal por la primera insignia varonil del Exatlón para ganar la oportunidad de asistir al evento deportivo de máxima velocidad.

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Después de una emocionante disputa entre Conquistadores y Guardianes, dos integrantes del equipo rojo contra un azul por la primera insignia varonil. Finalmente Alex Alpuche consiguió la victoria al derrotar a Koke Guerrero.

Los integrantes del equipo de Guardianes felicitaron a su compañero por la tremenda victoria en el circuito de velocidad así como su puntería quirúrgica para anotar los puntos necesarios y asegurar su victoria.

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Antonio Rosique reunió a los veintidós atletas para revelarles que se enfrentarían en la primera Batalla Colosal para ganar la fiesta de bienvenida al reality deportivo. Conquistadores toman la delantera rápidamente en el circuito clásico del Exatlón, recorrido en el tobogán.

Vibrante Batalla Colosal del Exatlón.

Los atletas del equipo de Guardianes no dejaron amplia ventaja en el marcador pues una aguerrida y cardiaca Batalla Colosal se vivió en el tercer programa del Exatlón en su quinta temporada.

Una emocionante y cardiaca competencia entre rojos y azules, fue necesario realizar una última carrera de relevos para definir al equipo ganador de la primera Batalla Colosal del Exatlón. Koke Guerrero y Marysol Cortés fueron los encargados de otorgarle la victoria al equipo de Conquistadores tras derrotar a Jahir Ocampo y a Marcela Pérez en una cardiaca carrera de relevos.

