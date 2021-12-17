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Exatlón México 2024
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GERMÁN TOLEDO

Guardianes | Exatlón

EXATLÓN GERMÁN GRIS

Escrito por: Redacción Azteca UNO

Edad: 22 años.

Oaxaca.

Disciplina: Atletismo.

- Fue eliminado de Exatlón en la semana 20.

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