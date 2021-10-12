Exatlón: Guardianes dan la espalda a Nataly. (VIDEO)

La salida de Dulce de Exatlón no solo representó una sensible baja para el equipo rojo, sino también una inevitable división.

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Y es que la relación entre los atletas no es la mejor; prueba de ello es la conversación que tuvieron en el campamento donde se pudo ver a Nataly incómoda y consciente que sus compañeros no la toman en cuenta para las estrategias.

Jahir, quien desde el día número uno se ha afianzado como uno de los líderes de Guardianes, dejó claro que tomarán las mejores decisiones para el equipo; sin importar el nombre del atleta que tengan que mandar a la pugna máxima.

Esto quedó en evidencia cuando sin razón le dijo a Nataly que iría al duelo de eliminación, cuando en las estadísticas no le correspondía ese lugar, consideró Paulina que también se quedó en la competencia.

Cuando todo indicaba que las aguas se habían calmado en el equipo rojo, la polémica renace ahora que no todos los integrantes ven en Jahir al líder más justo. ¿El principio del fin para Teniente Tiburón como capitán?

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