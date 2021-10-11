Exatlón: ¿Quién era Martín Loera, el atleta por el que lloró Heber?

A lo largo de las cinco temporadas de Exatlón México, los atletas rojos y azules han abierto su corazón a nuestros fanáticos con grandes revelaciones.

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Una de ellas la dio a conocer Heber Gallegos, quien contó la historia de un gran deportista cuya vida fue arrebatada por la delincuencia. El participante de Guardianes resintió profundamente la muerte de su buen amigo Martín Loera.

La triste historia de Martín Loera

Heber Gallegos contó en Exatlón México algo que pocos sabían y que aún le duele tanto; mientras se encontraba en la tercera temporada de nuestro reality show su amigo perdió la vida en una plaza comercial.

Al salir de la tercera temporada me enteré de que habían privado de la vida a un compañero de entrenamiento que prácticamente no hacía nada, no se metía con nadie; solamente por arrebatarle 30 mil pesos de la beca o de un negocio que él había hecho

¿Quién era Martín Loera?

El 9 de enero de 2020 se dio a conocer la lamentable noticia del fallecimiento del velocista Martín Alejandro Loera Trujillo en una plaza comercial de Ciudad Juárez, Chihuahua, luego de que le quitaran la vida en un intento de asalto.

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El atleta había sido nueve veces campeón nacional de atletismo a sus 20 años y había participado ya en unos Juegos Olímpicos de la Juventud. Las pruebas en la que se especializaba eran los 100 y 200 metros planos, mismas para las que se preparaba y por las que estaba cerca de ganar un boleto a Tokyo 2020.