Exatlón: Ya están abiertas las inscripciones para la quinta temporada.

Tú puedes ser parte del fenómeno deportivo número uno de la televisión. Nos referimos a Exatlón México, que a lo largo de cuatro temporadas, ha cautivado a millones de televidentes mexicanos.

Mati Álvarez formó parte del fenómeno número uno de la televisión

Mati Álvarez es la nueva ganadora de la prueba Olímpica del Exatlón. Ahora es turno de la rama varonil

Mati Álvarez, Heliud Pulido, Pato Araujo y los hermanos Cázares, campeones absolutos de Exatlón, se convirtieron en inspiración para millones de jóvenes que sueñan con ponerse la camiseta más deseada.

La espera por fin terminó, pues este lunes 5 de julio comenzaron las inscripciones en la página de exatlonmexico.tv

Tú puedes ser el hombre o mujer que conquiste las tierras más trepidantes de la pantalla chica. El liderazgo, temple, fuerza, rapidez y destreza, serán elementos indispensables para meterse en el corazón de millones de televidentes.

Nuestro querido Antonio Rosique también está listo para contar la historia de valientes atletas que dejarán el corazón en las playas de Exatlón.

La máxima autoridad regresará a las tierras más demandantes de la pantalla chica para poner emoción y adrenalina a cada uno de los circuitos.

¿Qué atletas están confirmados para aparecer en la quinta temporada de Exatlón?

David Juárez ‘La Bestia’ es uno de los caballeros que se integran a las filas del equipo azul de la quinta temporada de Exatlón.

El yucateo salió de la cuarta temporada debido a una lesión en la mano izquierda; sin embargo, en nuestro programa Venga la Alegría se dio a conocer su regreso a las tierras de Exatlón.

El gimnasta artístico se dijo entusiasmado por esta nueva oportunidad en la quinta temporada del programa número uno de la televisión.

“Ya saben cuánto extraño Exatlón, cuanto quiero estar ahí y cuánto quiero ganar. Esta tiene que ser mi oportunidad y la voy a aprovechar al máximo. Ya no me tengo que preocupar por problemas de salud. La historia de ‘La Bestia’ no ha terminado…”, expresó el atleta a principios de febrero de 2021.

Ernesto Cázares y Heliud Pulido fueron otros atletas que dejaron ver su posible participación en la quinta temporada de Exatlón.

“Si nos gustaría regresar a la quinta temporada. Yo porque quiero componer todo lo que hice mal y ganarle más veces a Heliud”, expresó el practicante de parkour.

