KARINA RODRÍGUEZ

Edad: 36 años.

Fecha de Nacimiento: 28 de agosto de 1985.

Puebla.

Disciplina: Artes Marciales.

Desde niña le gustaban las películas donde había Artes Marciales, pero nunca consideró dedicarse a esta disciplina.

Su familia la conforman sus padres, Raúl y Angélica y sus hermanos, Angie y Raúl.

Karina es novia de Djatmiko con quién tiene una relación amorosa desde hace varios años.

Cuando era niña y cada vez que sufría una caída, nunca lloraba al punto que su valentía, fortaleza y la resistencia a los golpes llamó la atención de sus padres.

En su juventud siempre practicó deportes como la natación, gimnasia, baloncesto y el voleibol.

También entrenó Boxeo, Kick Boxing y Jiu-Jitsu con Steph Gómez en el Gimnasio Brazilian Warriors.

Se dedicó exclusivamente a entrenar por 4 años antes de su primer combate y fue en este momento cuando se dio cuenta que se quería dedicar a las Artes Marciales Mixtas.

Perteneció a los equipos de Lobo Gym y Entram Gym. Actualmente estudia la licenciatura en Ciencias del Deporte.

Sus padres se sorprendieron al conocer la disciplina a la que se quería dedicar su hija después de ser oficinista.

El apoyo de ellos hacía Karina fue progresivo ya que en especial su padre, Raúl, no quería ver cómo su hija recibía golpes.

Angélica, madre de Karina, en la actualidad ve todas las peleas de su hija, pero su padre aún no las puede ver y sólo le gusta saber el resultado de cada enfrentamiento para saber que su hija está bien.

Karina hizo su debut en el torneo INVICTA FC en el año 2017 en el Barbara Acioly donde alcanzó la victoria por decisión técnica de knockout en el primer asalto.

Este año (2021) Rodríguez se convirtió por decisión unánime en la primera campeona mexicana INVICTA FC al vencer a Daiana Torquato en la pelea estelar de la función INVICTA FC celebrada en la ciudad de Kansas en Estados Unidos de Norteamérica.

Karina desea defender su título como campeona de INVICTA FC y otra gran meta que desea sería entrar a la UFC.

Karina fue eliminada en la semana 9 del Exatlón.

