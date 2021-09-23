Exatlón: Ella es la bella esposa de Kevin Cerda de Conquistadores.
El nuevo refuerzo del equipo de los Conquistadores tiene una hermosa relación con su esposa.
Exatlón México sorprendió el pasado lunes a los competidores y fanáticos, pues nuevos atletas llegaron a las playas más famosas de la televisión mexicana, Guardianes y Conquistadores recibieron a un nuevo integrante en su equipo.
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En esta ocasión, para el equipo azul llegó Kevin Cerda, quien busca reforzar el poderío de los azules en esta quinta temporada del reality deportivo.
Kevin Cerda es originario de Sonora y es un gimnasta que ha participado en diversas competencias nacionales e internacionales como Juegos Panamericanos, Centroamericanos y Universiadas en donde ha puesto el nombre de México en alto.
Además de ser atleta de alto rendimiento, también es estudiante de arquitectura y ahora integrante de Exatlón México en donde buscará ser una de las nuevas leyendas.
El atleta ha sorprendido a los fans de Exatlón con su gran rendimiento desde la primera participación que tuvo en donde logró vencer a Heber Gallegos.
¿Quién es la esposa de Kevin Cerda?
A través de su cuenta oficial de Instagram, Kevin Cerda de Exatlón México comparte momentos importantes de su vida, como el día de su boda y la hermosa relación que tiene con su esposa.
Un día especial en donde se unió a esposa, quien se llama Bianca Manzo y de acuerdo con sus redes sociales, es arquitecta. También se sabe que su relación es de siete años de novios, pero fue hasta el 3 de julio pasado cuando decidieron unir sus vidas en matrimonio.
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Este gran atleta que llegó a los circuitos más populares, constantemente comparte fotografías de diferentes momentos de su vida, su vida fit y, por supuesto, cada logró que obtiene en el ámbito del deporte.