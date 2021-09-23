Exatlón: Ella es la bella esposa de Kevin Cerda de Conquistadores.

Exatlón México sorprendió el pasado lunes a los competidores y fanáticos, pues nuevos atletas llegaron a las playas más famosas de la televisión mexicana, Guardianes y Conquistadores recibieron a un nuevo integrante en su equipo.

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En esta ocasión, para el equipo azul llegó Kevin Cerda, quien busca reforzar el poderío de los azules en esta quinta temporada del reality deportivo.

Kevin Cerda es originario de Sonora y es un gimnasta que ha participado en diversas competencias nacionales e internacionales como Juegos Panamericanos, Centroamericanos y Universiadas en donde ha puesto el nombre de México en alto.

Además de ser atleta de alto rendimiento, también es estudiante de arquitectura y ahora integrante de Exatlón México en donde buscará ser una de las nuevas leyendas.

El atleta ha sorprendido a los fans de Exatlón con su gran rendimiento desde la primera participación que tuvo en donde logró vencer a Heber Gallegos.

¿Quién es la esposa de Kevin Cerda?

A través de su cuenta oficial de Instagram, Kevin Cerda de Exatlón México comparte momentos importantes de su vida, como el día de su boda y la hermosa relación que tiene con su esposa.

Un día especial en donde se unió a esposa, quien se llama Bianca Manzo y de acuerdo con sus redes sociales, es arquitecta. También se sabe que su relación es de siete años de novios, pero fue hasta el 3 de julio pasado cuando decidieron unir sus vidas en matrimonio.

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Este gran atleta que llegó a los circuitos más populares, constantemente comparte fotografías de diferentes momentos de su vida, su vida fit y, por supuesto, cada logró que obtiene en el ámbito del deporte.

