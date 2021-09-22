Exatlón: La Bestia quiere llegar a la Gran Final junto a Koke. ¿Lo logrará?

Los atletas de Exatlón: Guardianes vs Conquistadores comienzan a adaptarse a las exigentes tierras y playas de nuestro reality show, por lo que no han parado de regalar épicos duelos a todos los fanáticos en casa.

Osirys piensa que La Bestia y Koke conspiran en su contra

Rencores, decisiones y participaciones fundamentales en Exatlón.

Sin embargo, Osirys Escobedo ha estado en el ojo del huracán en las últimas semanas, después de asegurar que existe un posible complot en su contra por parte de David Juárez La Bestia y Koke.

El Faraón de Neza considera que sus compañeros del equipo azul tienen una estrategia bajo la manga para eliminarlo de la quinta edición de Exatlón.

“Del otro lado están haciendo David y Koke una estrategia, pero me acerco y ya como que se callan”, expresó el practicante de parkour a su amiga Tanya en días anteriores.

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¿David Juárez ‘La Bestia’ y Koke hacen complot contra Koke?

La Bestia y Koke nunca han confesado tener algún tipo de rivalidad contra Osirys, también conocido como el estudioso del Exatlón.

Lo único cierto, es que David y el practicante de cheerleading, busca llegar a la Gran Final juntos sin importar la eliminación de sus compañeros.

Fue a mitad de septiembre, durante el duelo por la insignia varonil, donde La Bestia expresó sus deseos de competir contra Koke en el último día de nuestro reality show.

“Vienen duelos muy buenos como los que tuve contra Koke. Los mejores duelos, para mí, son entre Koke y yo, así que estaría muy cool que los dos llegáramos a la final”, expresó el gimnasta artístico en exclusiva para las cámaras de Exatlón.

Por su parte, Koke también está dispuesto a mejorar su velocidad, agilidad y buena puntería para batirse contra la leyenda del Exatlón en la Gran Final.

“A mí me emociona bastante competir contra David porque son de los duelos más épicos de Exatlón. Son duelos muy emocionantes”, confesó el sinaloense.

Y aunque aún no se sabe si los atletas planean una estrategia contra su compañero Osirys, La Bestia y Koke han dejado ver su emoción por llegar juntos a las últimas semanas de Exatlón: Guardianes vs Conquistadores.

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