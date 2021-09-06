Exatlón: Koke conquista los memes por gran efectividad.

Estamos cumpliendo el primer mes de competencia en Exatlón México, en donde todos y cada uno de los millones de fans del mejor reality deportivo de la televisión mexicana ya tienen a su gran favorito.

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Sin duda, los Conquistadores han sorprendido a los millones de fans, pues en estas últimas semanas lo han ganado prácticamente todo, ya que no ha tenido eliminado y por fin lograron ir a la Fortaleza, situación que no consiguieron en las primeras dos semanas.

Uno de los grandes favoritos de los millones de televidentes es Koke, quien desde la primera semana ha dejado a todos sin palabras, al demostrar que tiene un potente brazo y un rendimiento sorprendente en cada uno de los circuitos en donde siempre llega con ventaja de dos o tres tiros, lo que le permite dar su punto.

La gran efectividad de Koke ha sido fundamental para los Conquistadores, pues en cada uno de los duelos siempre entrega su punto, lo que ayuda a sumar a todo su equipo lo que ha sido importante para evitar los duelos de eliminación y poder ganar la Fortaleza.

El preferido de los fans

Las grandes actuaciones de Koke no han pasado desapercibidas para los millones de fans de los Conquistadores y de Exatlón México, pues se han hecho presentes en las redes sociales con divertidos y memes en los que reflejan que poco a poco van tomando su preferencia por uno de los mejores hasta el momento.

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A continuación, te presentamos los mejores memes de los millones de fans de Exatlón México que se han convertido en tendencia.

Si amaba a Koke,lo amo más

Por el simple hecho de hacer el festejo de mi evelyn. Pero me hizo extrañarla 😭☝️

#BatallaEnExatlon pic.twitter.com/Wn4owLI7kp — sniper_poderosa (@sniper_melissa) September 2, 2021

q hizo koke, cuenten pic.twitter.com/p0lZurF52r — l i s s 🔮 (@rottxnblueberry) September 6, 2021

Ahhh, Koke como siempre dando su punto, ese nene nunca decepciona. #ExatlónElimina pic.twitter.com/T49MjD7RNk — DodOkoOk. ☁️ (@Briana08925506) September 6, 2021