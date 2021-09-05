Exatlón: Ana Lago y su novio Edgar anuncian su compromiso. (VIDEO)

Una de las atletas más queridas de Exatlón , Ana Lago, impactó en redes sociales con la noticia de su compromiso.

Y es que, su novio Edgar Santana, le propuso matrimonio en una pequeña reunión donde estuvieron rodeados de familiares y amigos.

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Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la reconocida gimnasta reveló a su millón de seguidores que durante la noche de este sábado recibió el anillo de compromiso en una increíble reunión sorpresa que organizó su ahora prometido.

Además, compartió una serie de fotografías y videos en su perfil del momento exacto en que su pareja le pidió matrimonio. Esta noche mágica para la gimnasta empezó cuando arribó a un lugar con los ojos cubiertos y caminó por un angosto pasillo guiada por un familiar.

La emotiva propuesta

Ana Lago llegó al centro de un jardín, mientras que de fondo se escuchó Por ti me casaré del cantante italiano Eros Ramazzotti. Durante el emotivo momento, los presentes voltearon su mirada hacia la regiomontana aguardando el momento en que se quitara la venda de los ojos.

Sus amigos fueron quienes captaron la gran sorpresa que se llevó la gimnasta, pues al tiempo en que se retiró la tela blanca del rostro, vio hacia enfrente y se llevó las manos a la boca. Cuando bajó unas pequeñas escaleras se dio cuenta que en el lugar también estaban presente muchas personas muy queridas por ambos.

Entre aplausos, la ganadora de la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2010, continuó su camino por la orilla de una alberca. Al final del pasillo estaba Edgar Santana y, ella se lanzó a sus brazos.

La pareja permaneció un largo tiempo abrazada mientras de fondo seguía sonando la misma canción. Detrás de el futuro esposo, ¿había un letrero con grandes letras que formaba la frase “Marry Me?”.

Una vez que la emoción se los permitió, Alejandro se arrodilló ante Ana Lago y sujetó sus manos. Así, el novio de la reconocida deportista le hizo la tan esperada pregunta, a lo que ella respondió con un contundente sí mientras le brotaban algunas lágrimas de felicidad.

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Al tiempo, sus familiares y amigos felicitaron a la feliz pareja y celebraron con ellos el inicio de una nueva vida juntos. Una vez que Ana Lago aceptó casarse con su novio, se dio pie a una pequeña comida y fiesta donde los prometidos fueron las estrellas de la pista de baile.

