Exatlón: ¿Quién es la atleta que se convirtió en una estrella de TikTok?

La quinta temporada de Exatlón México nos ha dejado completamente sorprendidos, pues los nuevos atletas que forman parte de esta emisión han dejado a todos impresionados. Tanto Guardianes como Contendientes, nos demuestran su talento.

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No obstante, desde hace un tiempo, son los seguidores quienes han pedido en repetidas ocasiones ver de nuevo a sus atletas favoritos.

Una de ellas es Valery Carranza, quien cautivó a millones tras haber participado en la cuarta temporada, donde dejó a todos sin palabras con sus talentos.

Sorprendió a propios y extraños

Valery Carranza salió en la semana número 18 tras perder contra sus compañeras Samara Alcalá y Cecy Álvarez ‘Wushu’.

Cuando yo llegué, era una persona muy insegura, pasé por muchas cosas. Ya soy otra, he crecido como persona y como atleta. Ya creo en mí

Antonio Rosique le puso varios apodos, el más popular es el de Melena Azul, pero a veces también le decía Leona o Touchdown Baby.

La exintegrante del Equipo Azul tiene más de 600 mil seguidores en Instagram y otros 18 mil en TikTok, plataforma en la que sube videos bailando o entrenando.

La jugadora de tochito bandera enamoró a muchos por su espectacular figura y, sobre todo, por su sonrisa y su mirada, pues tiene unos hermosos ojos de color verde.

¿Quién es Valery Carranza?

Valery Carranza, nació el 4 de abril de 1996 en Saltillo, Coahuila, mide 1.70 metros y pesa 63 kilogramos.

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Comenzó jugando tochito bandera con el equipo de la Universidad Autónoma de la Laguna, después ganó dos campeonatos con el de la Universidad del Valle de México y hasta la han convocado a la Selección Mexicana.