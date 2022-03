Exatlón: Koke protagoniza los memes tras polémica reacción a mensaje de Aristeo.

Una rivalidad que parecía interminable, parece que ya no será así, pues Aristeo Cázares ha dicho que tendrá una mejor actitud en Exatlón: All Star, lo cual Koke Guerrero agradece infinitamente; no obstante inspiró grandes memes.

Fue durante el capítulo de este miércoles en las playas y tierras más demandantes, donde Aguileón dejó entrever que ya parará la polémica y se va a enfocar en dar un mejor ejemplo como persona y al mismo tiempo, tener un mejor desempeño en la competencia.

O sea, si, Ar1steo ya ganó la playera y medalla, pero eso no quita que en enfrentamientos directos, Koke ha ganado más veces y eso es un hecho, te trae de flan#LuchaDeSupervivencia pic.twitter.com/LPrXSRh81K — A. (@aekingv) March 3, 2022

Koke le respondió contundentemente que le da mucho gusto que ya no tenga esa actitud fastidiosa y que le da mucho gusto que ya no estará con una ola de dimes y diretes que no los lleva a nada bueno.

El tiro del primer duelo mixto por la supervivencia estaba complicado, sin embargo el hechicero pudo entregar 2/3 puntos y ser parte importante para que azules ganarán el juego. 🤸🏽‍♂️#LuchaDeSupervivencia pic.twitter.com/qiVVk5LbDh — LPDK || Koke Guerrero (@teamLPDK) March 3, 2022

Sin duda alguna, la respuesta de Koke generó una nueva polémica, misma que los tuiteros aprovecharon para crear grandes memes y compartirlos en la mencionada red social.

Te puede interesar: Exatlón: Mati sella su amistad con Nataly con emotivo mensaje. (VIDEO)

Aristeo deja un contundente mensaje a Koke Guerrero

Antes de anunciar que cambiaría su actitud, Aristeo Cázares dejó un contundente mensaje a Koke Guerrero que provocó comentarios de los azules, incluso de su rival La Bestia y Doris Power.

No Koke el personaje de Aristeo no se apoderó de la mente de él, pero si de la de ustedes que se la pasan hablando y colapsando por el en cada uno de los capítulos. #LuchaDeSupervivencia pic.twitter.com/TURLIZVYnt — Don Sincero (@Patan_Principe) March 3, 2022

“Soy el flan más delicioso que has probado”, dijo Aguileón al Hechicero del Aire, lo cual de nueva cuenta desató de nuevo las palabras de otros competidores en Exatlón: All Star.

A juicio de Aristeo, las técnicas de los azules son muy invasivas y burlonas, pues suelen gritar en los juegos para desconcentrar a los contrarios y sacarlos de centro.

Lo lograron. Finalmente lo rompieron. Finalmente ganaron. Destrozaron a alguien. Alguien que siempre estaba feliz, que siempre estaba sonriendo. Alguien que no merecía el odio. Alguien que no hacia nada más que ayudar a las personas. #LuchaDeSupervivencia pic.twitter.com/Fc31t7SFIH — Don Sincero (@Patan_Principe) March 3, 2022

Por ello, asegura que ha creado nuevas estrategias para poder suavizar a sus rivales, como platicar acerca de la carrera deportiva de cada uno de ellos y así ya no están tan enfocados en lo que pasa en los circuitos cuando compiten los contrarios.

Se nota perfectamente porque Aristeo es rojo y Koke azul, los rojos superiores siempre #LuchaDeSupervivencia pic.twitter.com/E9imOoKvhR — Don Sincero (@Patan_Principe) March 3, 2022

También podría interesarte: Ellos son los atletas preferidos para regresar a Exatlón: All Star.