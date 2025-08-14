Esta moneda es muy brillante y del año 2022: cuesta una fortuna por este detalle en específico

Las ediciones conmemorativas de los numismas, además de contar con diseños especiales, son piezas idóneas para formar parte de las colecciones más costosas. Es el caso de una moneda que sobresale por ser brillante a la vista, pero también porque para los expertos es un tesoro por el que vale la pena desembolsar cantidades estratosféricas: se trata del modelo en honor a los 200 Años de Relaciones Diplomáticas entre el Gobierno de México y Estados Unidos.

Este artículo se oferta actualmente en portales de compraventa como Mercado Libre, donde un vendedor de Guanajuato pide hasta 13 millones de pesos mexicanos, es decir, un estimado de 691 mil 808 dólares americanos por el tipo de cambio actual.

Un aspecto sumamente llamativo de este objeto, es que la carátula principal de esta moneda brillante cuenta con un relieve de dos águilas encontradas de frente, lo que representaría a ambas naciones. De acuerdo con información del Banco de México (Banxico), pese a que tiene un “2022" tallado en su relieve, en realidad la distribución se dio en diciembre de 2023, y algunos meses después se detuvo por completo su producción.

Es por esto que actualmente no suelen utilizarse de manera cotidiana para transacciones de dinero en efectivo, puesto que quienes llegaron a tenerlas en sus manos, optaron por guardarlas. Algo muy similar a lo que ocurrió al presentarse el famoso billete de 50 pesos con imagen de un ajolote, o con las monedas de 5 pesos que recordaron a los héroes de la Independencia Nacional.

¿Cómo saber el valor de una moneda de colección?

Para definir qué tan valioso es una moneda, es necesario considerar factores como su autenticidad, extrañeza, estado de conservación y vigencia. Esto ya que según el sitio especializado Nasqac, los coleccionistas suelen buscar piezas que tengan al menos un par de estas características, pues aumentan en automático su prestigio.

En el caso de esta moneda de 20 pesos con apariencia brillante, es un modelo conmemorativo que fue acuñado en una corrida limitada. Lo que significa que desde el momento en que entraron en circulación, solo pocas personas lograron obtenerla y por esto es que hoy en día se estaría ofertando por cantidades tan elevadas.