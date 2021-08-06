Exatlón: Macky González confirmada para Guardianes vs Conquistadores.

Será el próximo 16 de agosto en punto de las 7:30 p.m, a través de la señal de Azteca UNO, cuando se estrene la quinta temporada de Exatlón, misma que llevará como nombre Guardianes vs Conquistadores.

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Todo está listo para el regreso del reality show más demandante de la televisión mexicana; por ello, te presentamos a una de las atletas que será parte de esta aventura. Macky González, finalista de la primera temporada, vuelve a las tierras y playas más demandantes para conquistarte con su habilidad, fortaleza y liderazgo.

Y es que, sin duda, la atleta dejó el alma y el corazón en cada uno de los circuitos que recorrió en nuestra primera temporada, por ello, alcanzó la final ante el Niño Maravilla, Ernesto Cázares.

Sangre nueva llega a Exatlón: Guardianes vs Conquistadores

Serán 22 los atletas que se den cita en República Dominicana en busca del anhelado trofeo de campeón. El 90 por ciento de ellos serán nuevos, es decir, tendrás nuevos ídolos que podrás acompañar y apoyar desde la comodidad de tu hogar.

Conoce las playeras y logos de Exatlón: Guardianes vs Conquistadores

Fue a través de nuestras redes sociales oficiales, donde se dio a conocer las playas y logos que defenderán los 22 atletas que desde ahora se perfilan para conquistar cada rincón del país con sus habilidades y fortalezas.

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