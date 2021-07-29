Exatlón Challenge: Este es el reto que pusieron de moda tus atletas favoritos.

El fenómeno de Exatlón continúa dando de qué hablar entre el público mexicano, quien está listo para ver la nueva temporada del reality show más trepidante de la pantalla chica.

Keno Martell se unió al Exatlón Challenge y cautivó a sus fans..mp4

Y aunque aún faltan algunas semanas para el estreno de la quinta temporada, atletas recordaron su estadía en Exatlón con épico reto en las redes sociales.

Se trata del #ExatlónChallenge, donde los atletas tienen que encestar tiros perfectos o derribar objetos a una distancia considerable.

Mati Álvarez, Javi Márquez, Keno Martell, Mariana Ugalde, Mau Wow y otros famosos exparticipantes se unieron a este reto, provocando diversión y risas entre millones de fanáticos.

Tus atletas favoritos demostraron que aún no pierden sus habilidades deportivas, mismas que presumieron en toda la temporada de Exatlón: Titanes vs Héroes.

Además, otros fanáticos del reality show también comienzan a unirse a este challenge que promete ser una verdadera sensación en lo que resta del verano.

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Javi Márquez continúa siendo uno de los atletas favortios de Exatlón..mp4

La campeona Mati Álvarez se unió al #ExatlónChallenge

La ganadora absoluta de Exatlón: Titanes vs Héroes también se unió al reto más popular del momento, además nominó a sus amigas Carolina Mendoza, Evelyn Guijarro, Carmila Correa y Jazmín Hernández.

La también conocida como Golden Champion se dio tiempo para divertirse y demostrar que es una de las atletas más queridas de Exatlón.

Javi Márquez, finalista de la cuarta temporada de Exatlón, también fue otro de los caballeros que derribó una botella de espaldas sin complicaciones. Súper papá se divirtió a lo grande y no dudó en nominar a sus amigos Pascual Nadaud y a los hermanos Cázares para realizar este reto.

No es la primera vez que los atletas se unen en las redes sociales, pues hace unos días se unieron a las felicitaciones para Carolina Mendoza y Dolores Hernández por su cuarto lugar en los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

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