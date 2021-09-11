Exatlón: Ella es la hermana de Marysol Cortés que parece su gemela.

Marysol Cortés de Exatlón México tiene una hermana que es muy parecida a ella, se trata de Doriz Cortés, quien lleva una vida muy distinta a la de la deportista de alto rendimiento.

Nuestra querida atleta integrante del equipo Conquistadores se desempeña como atleta muy completa en el futbol y ha participado en diferentes momentos del reality show más demandante en República Dominicana.

Sin embargo, su hermana lleva un vida muy distinta a la de la participante de Exatlón México. De acuerdo a su cuenta de Instagram, vive en Europa desde hace algunos años y presume muchas imágenes en España.

Marysol Cortés la felicita en su cumpleaños

Marysol Cortés felicitó a su querida hermana por su cumpleaños, a través de una historia de Instagram, misma que Doriz republicó en las suyas juntos con otras felicitaciones.

La casi gemela de nuestra querida atleta constantemente publica fotografías disfrutando de diversos y representativos lugares del Viejo Continente.

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