Exatlón: Mati Álvarez y Heliud Pulido triunfan en la Batalla Colosal y se perfilan con todo a las semifinales.

La competencia en las tierras de Exatlón: Titanes vs Héroes se encuentra viviendo las últimas semanas; sin embargo, nos sigue regalando duelos que van a pasar a la historia y el día de mañana serán leyendas.

Te puede interesar: Exatlón: La inesperada reacción de Pato Araujo y Zudikey Rodríguez tras perder ante Javi Márquez y Evelyn Guijarro.

La Batalla Colosal

Llegó el momento de enfrentar la última Batalla Colosal, en donde ahora fue doble con premio para mujeres y hombres.

Cuatro atletas con cuatro vidas cada una se disputaron el derecho a ganar una motocicleta legendaria, misma que será el último gran premio de la temporada.

En el primer duelo se enfrentaron Evelyn Guijarro y Zudikey Rodríguez, siendo la primera en tomar ventaja con un tino perfecto.

Luego de ocho rondas, la primera eliminada fue Zudy, quien no logró imponerse en el duelo contra Mati Álvarez. En el siguiente circuito la eliminada fue Evelyn Guijarro, quien también quedó fuera ante las habilidades de la velocista poblana.

Al final y con una participación perfecta al no perder ninguno de sus duelos, Mati Álvarez eliminó a Casandra para ser la gran ganadora de una motocicleta cero kilómetros.

Duelo de hombres

Al igual que las mujeres, los cuatro hombres restantes en la competencia se enfrentaron por el mismo premio con cuatro vidas cada quien. Con final muy cerrado, que tuvo que ser revisado entre Javi Márquez y Christian Anguiano, ‘Big papi’ fue quien se quedó con el primer punto.

Sin embargo, luego de diez rondas, la suerte ya no estuvo del lado de Javier Márquez y fue el primer eliminado al caer frente a Patricio Araujo. En la siguiente ronda Capitán Araujo perdió su última vida quedando fuera de la competencia por la motocicleta.

También te puede interesar: Exatlón: Así los atletas blindados se refieren a Patokey y Yomisandro. ¿Eligieron a sus favoritos?

Al final, solamente quedaron Yomy y Heliud Pulido, siendo el ganador de la Batalla Colosal y de la motocicleta legendaria el líder de los Titanes.

