Exatlón: La inesperada reacción de Pato Araujo y Zudikey Rodríguez tras perder ante Javi Márquez y Evelyn Guijarro.

Las emociones y la presión se encuentran al límite en las últimas semanas de Exatlón: Titanes vs Héroes, en donde todos quieren tener un lugar en la gran final.

Te puede interesar: Exatlón: La fría y extraña reacción de Casandra Ascencio tras ver a Evelyn Guijarro ganar el selectivo femenil.

Sin embargo, al momento de definir los últimos blindajes para obtener un lugar en la final, Patricio Araujo y Zudikey Rodríguez no tuvieron los resultados que esperaban al caer ante Javier Márquez y Evelyn Guijarro.

Estoy muy contento con el desempeño que tuve ahora, a pesar de no haber adquirido este blindaje, este segundo blindaje. Creo que he hecho las cosas bien hasta ahora, eso me da confianza

La pareja se encuentra en una situación al límite, en donde tendrán que salir a defender su lugar en Exatlón y su derecho a estar en la semana final del reality.

Javi, quizás no estaba en el radar en los primeros tiros, en las primeras carreras. Porque lo vimos, se quedó con una vida muy temprano en el juego, yo tenía creo dos vidas, Christian tenía cuatro, después fue quitando de una a una y nadie va a demeritar el trabajo de una persona que nunca dejó ese lugar por perdido

Duelo entre parejas

Ahora las palabras que Pato Araujo decía de broma se han hecho realidad, pues las parejas de ambos equipos se van a tener que enfrentar entre sí para definir quién se queda.

Me siento mal que Zudy no haya tenido la oportunidad de calificar ahora. Zudy y Casandra, no sabemos qué vaya a pasar con el resultado, también va a ser el ánimo de cada uno de nosotros, va a influir muchísimo en el estado de ánimo de Christian o en mi estado de ánimo

También te puede interesar:Exatlón: La participante de las tierras y playas más demandantes que anunció su próxima boda.

Para Pato Araujo es justo que Javi tuviera la oportunidad de estar entre los tres finalistas, después de disputar su lugar con Aristeo Cázares.

