Exatlón: Así los atletas blindados se refieren a Patokey y Yomisandra. ¿Eligieron a sus favoritos?

La recta final de Exatlón: Titanes vs Héroes se acerca cada día más y nadie se quiere quedar fuera luego de tantas semanas de estar luchando y entregando su corazón.

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Por eso, luego de varias batallas que pasarán a la historia, Heliud Pulido, Mati Álvarez, Evelyn Guijarro y Javier Márquez lograron obtener el blindaje, pero ahora ellos hablan sobre las parejas que no han logrado asegurar su lugar en la última semana.

Sin blindajes ya disponibles, ahora le toca competir a Yomy con Pato y Zudy contra Ascencio, las parejitas como las denominaron los atletas los: YOMISANDRA contra los PATOKEY.

Yo siento que va a ser un duelo bastante cerrado, porque los Duelos de Eliminación, por un lado, está la pareja PATOKEY y del otro lado esta YOMISANDRA. Creo que en este Duelo de Eliminación se va a empezar a jugar, o sea lo hombres se va a empezar a jugar desde el Duelo de Eliminación de mujeres

Pero antes de eso, los atletas quieren ganar el último Duelo Colosal de la temporada para llegar con los ánimos recargados a la semana final.

Se viene el último colosal de la temporada, la verdad es que yo imaginó que sería cómo otra moto o un carro. Aunque lo veo difícil, pero siento que si es el último colosal debe ser algo grandioso

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Todo se definirá en las últimas semanas de Exatlón: Titanes vs Héroes, por lo que no te puedes perder ningún episodio por la señal de Azteca UNO.

