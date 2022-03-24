Exatlón: Mati, Nataly y Heliud reaccionan a su sanción por romper las reglas.

Mati Álvarez, Nataly Gutiérrez y Heliud Pulido protagonizaron uno de los momentos más tensos en Exatlón: All Star, pues salieron del campamento sin autorización y escaparon del perímetro de seguridad.

Programa 41 | Parte 2 | Cardíaca Supervivencia Exatlón con desempate.

Fue al terminar el primer Duelo por la Supervivencia, cuando Antonio Rosique expresó que tres atletas rojos escaparon del campamento por 5 horas.

La disciplina es el eje rector del alto rendimiento, ustedes lo saben, sin disciplina no hay gloria

“Saben perfectamente que eso no está permitido”, expresó Antonio Rosique sobre la polémica actitud de Golden Champion, Dynamom y Black Panther en nuestro reality show.

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Mati, Nataly y Heliud reaccionan a su castigo en Exatlón: All Star

Será en el próximo capítulo de Exatlón: All Star, donde Antonio Rosique anuncie las medidas que se tomarán contra la regla infringida por los tres competidores del equipo rojo.

Por lo pronto, Mati, Heliud y Nataly se quedaron atentos escuchando a la máxima autoridad, pero será hasta el siguiente capítulo, donde den su versión de los hechos.

“Tardaron más de 5 hora en regresar a la cabaña, por lo tanto, muy pronto anunciaré la sanción correspondiente. Es así como avanzamos, aprendiendo todos los días y haciendo reflexión…”, expresó Antonio Rosique.

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