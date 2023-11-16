Exatlón México: Ana Lago y Macky han logrado resolver sus diferencias

A lo largo de todas las temporadas de Exatlón México, hemos tenido la oportunidad de ver grandes amistades, pero también enormes rivalidades. Este es el caso de Ana Lago y Macky González, quienes se conocieron en la primera edición del reality más demandante de la televisión mexicana.

Ahora, fue la líder del equipo azul, quien ha pedido una llamada a Ana Lago, con la intención de poder arreglar sus diferencias y temas que habían quedado pendientes.

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¿Cómo fue la llamada entre Ana Lago y Macky González?

Luego de la larga espera, las atletas pudieron solucionar las diferencias que venían arrastrando desde hace varios años, pero Ana quedó impactada por la petición de Macky.

El día de hoy me sorprendió muchísimo, lo que dijo Macky en ceremonia que quería hablar conmigo, la verdad yo no sabía bien de qué iba a ir toda esta plática, pero ya llegando a la villa, ya me habló, hablamos por el teléfono

Por su parte, Macky logró reconocer que en la primera temporada, Ana Lago fue una gran rival en los circuitos de Exatlón México.

Haber vivido, el Exatlón uno, donde fue mi debut, donde tuve tantas emociones encontradas y después ir a conocer otros ambientes, otros lugares, y ahora regresar, no sé cuántos años después y darme cuenta que sí, que Ana fue una gran rival, una gran persona

Luego de su conversación, Ana le agradeció sus palabras a Macky, por lo que podría nacer una bonita amistad entre ellas.

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