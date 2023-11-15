Exatlón México: Jawy y Macky podrían tener un romance en el equipo azul

A lo largo de la gran historia de Exatlón México, hemos tenido la oportunidad de ver la formación de varias parejas, las cuales han logrado establecer una gran relación, al grado de formar una hermosa familia.

Dos de esas leyendas, están en esta temporada, nos referimos a Pato Araujo y Heliud Pulido, quienes ya son padres junto a Zudikey y Pame Verdirame, respectivamente.

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Sin embargo, todo parece indicar que podría estar naciendo un nuevo romance dentro de las playas de Exatlón México, ya que Jawy ha realizado declaraciones sobre Macky.

¿Jawy y Macky podrían vivir un romance?

Todo comenzó por las palabras de un compañero del equipo rojo, le comentó a Jawy, quien de inmediato lo negó todo, aunque sus acciones indican otra cosa, pues podría ir más allá de una amistad.

De que una persona del equipo rojo me dijo ‘te ves muy bien con Macky, hacen bonita pareja’ y le dije ‘no, no, cálmate. Macky y yo sí somos conocidos’

El joven atleta que ha llegado con el pie derecho a las playas de Exatlón México, aseguró que le gustaría seguir conociendo a la leyenda del equipo azul, afirmando que ella quiere lo mismo, lo que abre la puerta a un nuevo romance en el reality.

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