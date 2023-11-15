Exatlón México: Giovanna reveló que ya superó su miedo al agua

Ayer vivimos un momento muy emotivo en las playas de Exatlón México, ya que Giovanna mostró ciertas dificultades para enfrentar el tramo de agua en uno de los circuitos, lo que le costó el punto y el juego a su equipo.

Sin embargo, ellos conocían el gran miedo que tiene la joven atleta al momento de estar en el agua, por lo que todos la apoyaron en todo momento, destacando que lo más importante era vencer su temor.

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¿Giovanna ya logró superar su miedo al agua?

La joven atleta mexicana, reveló que su miedo al agua viene desde hace años, ya que sufrió un accidente junto a su madre, cuando era pequeña. Por ese motivo, todos cerraron filas con ella en el equipo azul.

Hoy fue un día muy importante en mi vida, yo creo que el más importante. Cuando yo era pequeña, aproximadamente unos 5 años, tuve un accidente con mi mamá, donde estuvo involucrado el mar. Cuando yo estoy dentro del agua, me sumerjo totalmente, es donde a mi cabeza regresan esos momentos difíciles, trataba de evitarlo, era que no le daba la suficiente importancia, no creí que fuera tan grande hasta hoy

La joven ha revelado, que durante mucho tiempo luchó con ese miedo, pero lo logró vencer con ayuda del equipo azul en Exatlón México.

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