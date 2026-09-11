Andrés reprende a Macky por no seguir la estrategia en Exatlón México

Andrés Fierro enfrentó a Macky y asegura que cuando se enfrenta con Ana o Diana se esfuerza más en ganar porque no le gusta perder contra ellas, pues son las contrincantes más “fáciles”.

En cambio si se trata de Mati o Nataly, Veloci afirma que Macky empieza con dolencias en el talón y que además no sigue las estrategias del equipo en Exatlón México.

¿Crees que Andrés tiene razón?

