Andrés reprende a Macky por no seguir la estrategia en Exatlón México
Andrés se mostró molesto con Macky debido a que siempre se quiere enfrentar con las rivales más “fáciles” y no sigue las estrategias en Exatlón México.
Andrés Fierro enfrentó a Macky y asegura que cuando se enfrenta con Ana o Diana se esfuerza más en ganar porque no le gusta perder contra ellas, pues son las contrincantes más “fáciles”.
En cambio si se trata de Mati o Nataly, Veloci afirma que Macky empieza con dolencias en el talón y que además no sigue las estrategias del equipo en Exatlón México.
¿Crees que Andrés tiene razón?