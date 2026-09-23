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¡Asamblea intensa! Así se vivieron las nominaciones en La Granja VIP con los comentarios de Pascal, Julio, Kunno, Carlos y Bebeshita

Revive todo lo que pasó entre Pascal, Julio, Kunno, Carlos y Bebeshita al dar sus declaraciones frente a sus nominaciones realizadas en La Granja VIP

Revive cuáles fueron los comentarios que dieron los Granjeros Pascal, Julio, Kunno, Carlos y Bebeshita; quienes tuvieron que hacer ciertas declaraciones frente a los nominados de La Granja VIP. Pero parece que Carlos Trejo tiene más nominaciones por parte de los Granjeros.

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